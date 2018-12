Ospite alla presentazione di 'Inter Hits', il centrale nerazzurro Milan Skriniar ha parlato a Sky Sport: le sue dichiarazioni".



DIFENSORI PIU' FORTI SERIE A - "Senza citare quelli dell'Inter: Koulibaly, Chiellini e Bonucci o Manolas".



JUVE-INTER - "Sarà una partita difficile, ma noi siamo una grande squadra che poteva anche battere la Roma: ora dobbiamo andare a Torino e provare a vincere. Sono forti, hanno vinto quasi tutte le partite, ma noi siamo altrettanto forti e possiamo vincere".



RONALDO - "Come si marca? E' difficile, ma non saremo concentrati solo su di lui".



SAMUEL - "Abbiamo parlato anche con Walter Samuel ed è stato molto bello, visto che con l'Inter ha vinto il triplete, un vero sogno per noi: vediamo cosa succede".



FUTURO - "Il Barcellona mi cerca? Le voci ci sono sempre, le grandi squadre cercano ma per me l'Inter è una grande squadra. I tifosi possono stare tranquilli: sono contento qui e con la squadra ci troviamo molto bene".



NOME - "Spalletti mi fa pesare che mi chiamo Milan? L'ha detto tante volte, non è colpa (ride, ndr). I tifosi all'inizio avevano qualche problema, ora viene vissuto come uno scherzo".



TRA I MIGLIORI AL MONDO - "Secondo me posso migliorarmi quotidianamente: non è importante come mi vedo io, ma come mi vedono tifosi e allenatori. Credo di non essere al top e posso ancora migliorare per diventare ancora più forte".