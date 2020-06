Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con la Sampdoria: "Partita particolare? Sì, contro la ex squadra è sempre strano giocare però ormai sono all'Inter già da tre anni e cerco di dare il massimo per l'Inter".



SULLE PAROLE DI CONTE - "Sicuramente, sono tantissime partite e può succedere di tutto. Abbiamo lavorato per questo, per essere pronti e adesso dobbiamo farlo vedere in campo".



SUI GOL SUBITI - "Sì, ultimamente prendiamo un po' più gol rispetto a prima. Questo non va bene e bisogna migliorarsi anche sotto questo punto di vista, oltre che cercare di segnare quanti più gol possibile lì davanti".