L'Inter ha temuto per quell'infortunio in nazionale ma per fortuna gli esiti degli esami hanno escluso lesioni gravi per Milan Skriniar. Il suo è un problema di natura muscolare e il difensore slovacco è atteso a Milano tra domani e sabato per sottoporsi ad altri accertamenti, ma questa volta con i medici del club nerazzurro, che così avranno modo di accertare personalmente lo stato di salute del calciatore.