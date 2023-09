L'si avvicina al derby della Madonnina e lo fa appoggiandosi sulle sue certezze: un attacco efficiente, un centrocampo che gira e. Il reparto davanti a Sommer, che, è il risultato del lavoro che in questi anni è proseguito al netto di un problema evidente:. Lo slovacco nella scorsa stagione è rimasto fuori squadra, in virtù della sua. Oggi, all'indomani della sconfitta per 3-2 dei parigini in casa contro il Nizza,Il Paris, nella serata di ieri, si è arreso sotto i colpi del, regalando tre punti e non colmando così il gap col Monaco capolista. A poco è servita la doppietta di Mbappé, vista la, incaricato di marcare l'attaccante rossonero e per questo bersagliato dalla critica francese. L’Equipe colpisce duro con un pesante 3:". Tormentato notevolmente nel duello da Moffi. Perde l'uno contro uno contro il nigeriano e indietreggia molto sull'azione del 3° gol.". Un giudizio a dir poco tranchant, per dirlo alla francese.Dall'altra parte. Già nella scorsa stagione - con Skriniar separato in casa - i nerazzurri erano riusciti a tappare le perdite, con ilcome braccetto di destra: è lui il primo motivo che non fa rimpiangere lo slovacco. Quest'anno poi,l'inizio del campionato sembra confermare e corroborare questo trend:. Uno è sicuramente, arrivato per colmare proprio quel vuoto in rosa portando esperienza e qualità al reparto difensivo nerazzurro. Il francese è ancora in attesa di esordire con i nuovi compagni, ma il valore dell'investimento ed il curriculum dell'ex Bayern sicuramente. Se a questo si aggiunge (oltre al sempre puntuale Alessandro Bastoni sulla sinistra), il quadro è ancor più rassicurante. L'olandese, chiamato a sostituire l'infortunato Acerbi,, dando linfa nuova alla difesa. Insomma, mentre Skriniar traballa, la difesa interista si consolida. Rimane il rammarico di Marotta per averlo perso a zero, ma a Parigi non sembra essere ancora sbocciato il migliore Skriniar.