Ai microfoni di Inter tv, Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla della sfida di Champions contro il Borussia.



“Ci vorrà grande personalità? Il mister ha detto anche a noi questa cosa: grande personalità, grande coraggio. Bisogna andare dal primo all’ultimo minuto al massimo: solo così possiamo fare un grande risultato. Siamo pronti, ci alleniamo tutti per queste grandi partite. Una gara sicuramente difficile ma secondo me abbiamo la forza per vincerla. Ci aspetta una partita diversa rispetto all’andata, ma siamo pronti per vincerla. Bisogna dare il massimo e far vedere che abbiamo personalità. Secondo me l’abbiamo ma bisogna farla vedere in campo. Se firmerei per un pareggio? No, siamo venuto qui per vincerla”.