Il difensore dell'Inter Milan Skriniar è stato nominato calciatore dell'anno in Slovacchia, con 344 voti, nel premio assegnato dalla Federcalcio del suo Paese in collaborazione con il quotidiano Pravda.



LE PAROLE DI SKRINIAR - Queste le parole di Skriniar: "Mi dispiace che quest'anno non si possa tenere la premiazione come ogni anno. Ma in questo periodo non è possibile ed è abbastanza ragionevole. Ovviamente sono stato molto contento del premio e sono contento e grato alle persone che hanno votato per me. Anche le persone che mi supportano, che si tratti della mia famiglia o dei miei fan. Penso che Stanislav Lobotka abbia affermato lo scorso anno che solo quando Marek Hamsik sarebbe andato in Cina qualcun altro avrebbe potuto vincere questo premio, quindi spero che non sia arrabbiato con me. Vorrei dire alle persone di essere responsabili in questo periodo, restiamo a casa, prendiamoci cura di noi stessi. Ora la salute è la cosa più importante per tutti noi. Solo in questo modo possiamo tornare a giocare al calcio e divertirci".