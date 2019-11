Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato anche della Champions al portale slovacco Hattrick: "Personalmente, sono stato felice del girone, perché giochiamo a calcio principalmente per giocare contro i migliori e in questo gruppo ci siamo riusciti avendo Borussia Dortmund che Barcellona, ​​che sono stati all'avanguardia per anni con grandi prestazioni. Non vedevo l'ora di giocare le partite con loro e non vedo l'ora, malgrado in avvio abbiamo pareggiato con lo Slavia Praga e poi perso a Barcellona. Forse sarebbe stato più facile senza squadre blasonate, ma persino squadre come Zenit San Pietroburgo, Shakhtar Donetsk o Slavia Praga hanno una certa qualità, come ci hanno mostrato i cechi a settembre. Eppure si vuole giocare negli stadi più grandi e contro i migliori e più famosi rivali come Barcellona e Dortmund. So che sarà difficile, ma credo che arriveremo agli ottavi. E se devo indovinare la classifica, dico prima Barcellona, ​​lnter seconda, poi BVB e Slavia. Credo nella qualificazione, è quello che desideriamo tutti nello spogliatoio ed è quello il nostro obiettivo".