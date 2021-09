Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha commentato a Sky Sport il pareggio sul campo dello Shakhtar Donetsk: "Volevamo vincere. Siamo andati vicino ma dobbiamo dire che lo Shakhtar ha avuto le sue occasioni, è una buona squadra. Volevo fare i complimenti alla squadra per il sacrificio nella fase difensiva, sono contento che non abbiamo subito gol. Sicuramente nella fase offensiva potevamo fare qualcosa in più ma lo Shakhtar è una buona squadra. La mentalità vincente ci è rimasta: si è visto anche oggi che volevamo andare a vincere questa partita. Ora testa alta, è ancora tutto aperto".