Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca. Ecco le parole rilasciate a Sme.sk: "Domenica è stata una giornata nera per l’Inter. In questa partita è andato tutto storto. Uno schiaffo così può anche farci bene. Ammetto che il viaggio in Slovacchia è stato impegnativo. Ora sono in nazionale e mi dimentico delle preoccupazioni del club “.



SUL STOP DOPO UNA SERIE POSITIVA - "Sì, stavamo avendo una buona serie campionato, dove siamo al terzo posto, ma abbiamo fatto cose positive anche in Champions, dove abbiamo giocato bene e possiamo passare agli ottavi. Mi dispiace per la sconfitta inaspettata con l’Atalanta, ma farà il mio meglio per la squadra".