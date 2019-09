Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha commentato a Radio Rai la vittoria sul Cagliari: ''Sapevamo che qui è sempre una partita difficile, il Cagliari è una squadra molto fisica. I tre punti sono importantissimi per noi, secondo me è cambiata la mentalità. Conte ha portato una mentalità vincente, ci ha spiegato che non bisogna mollare mai. I cori contro Lukaku? Sono quelle cose che secondo me non devono esserci nel calcio, ma non voglio parlare di questo. Per noi è importante la vittoria, queste cose non dovrebbero esserci nel calcio, ma purtroppo ci sono''.