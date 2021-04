Oggi è il 26 aprile. Ventitre anni fa l'Inter perse 1-0 a Torino lo scontro diretto per lo scudetto con la Juventus campione d'Italia. Antonio Conte entrò in campo nella ripresa, in tempo per vedere da vicino il rigore non fischiato dall'arbitro Ceccarini per il fallo di Iuliano su Ronaldo.



Ora l'ex capitano della Juve è sulla panchina dell'Inter, pronta a scucire il tricolore dalle maglie bianconere. Con 29 gol subiti, i nerazzurri vantano la difesa meno battuta della Serie A. Dopo la vittoria di ieri a San Siro contro il Verona, l'allenatore nerazzurro ha paragonato i suoi tre centrali alla BBC: "Vedo tante similitudini tra Skriniar, De Vrij e Bastoni oggi e Bonucci, Barzagli e Chiellini all'inizio nella mia Juve - le parole di Conte -. Erano vergini di successi".



Era la stagione 2011/2012 e Conte vinse lo scudetto al suo primo anno sulla panchina bianconera con la miglior difesa del torneo: soltanto 20 gol presi. L'unico ad aver già vinto un campionato (in Germania nel 2009 col Wolfsburg) era Barzagli che aveva 31 anni, Bonucci 25 e Chiellini 28: 84 anni in tre con una media di 28 anni.



Oggi Skriniar ha 26 anni, De Vrij 29 e Bastoni 22: 77 anni in tre con una media di 25 anni e mezzo. L'italiano ha ancora zero titoli nel palmares, l'olandese ha vinto una Supercoppa italiana nel 2017 con la Lazio proprio contro la Juve e lo slovacco ha vinto un campionato in patria con lo Zilina. Giocando però solo una partita da titolare nel 2012, quando Conte diede il via alla serie di 9 scudetti consecutivi. A cui ora sta ponendo fine, per chiudere il cerchio.