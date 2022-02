Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato a InterTv e Dazn nel prepartita della sfida contro il Milan, il derby di Milano.



LA SFIDA - “È davvero una grande partita, un derby. Giochiamo in casa, avremo quasi tutti i tifosi dalla nostra parte, dovremo dare tutto e fare una grande partita. Affrontiamo una squadra forte, ma abbiamo lavorato bene e siamo pronti. Il Milan è un’ottima squadra, ha grandi giocatori, quindi dobbiamo essere concentrati e gestire la partita al meglio per tutti i 90’".



SCUDETTO - "Non sarà mai una partita come le altre né per noi né per i tifosi. Gara chiave per lo Scudetto? Non penso sarà una partita decisiva, ne mancano ancora tante e vale tre punte come le altre, ma può darci molto a livello psicologico”