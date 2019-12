Così Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro la Roma:







"Siamo tutti dispiaciuti, abbiamo creato tante occasioni, queste partite vanno vinte, anche se la Roma è una buona squadra. Mentalità di Conte? Secondo me sì, ero solo dispiaciuto, non arrabbiato per il risultato. Siamo stati bassi nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo pressato e fatto meno fatica. Barcellona? Giocano sempre per vincere le partite, così anche noi dovremo andare a cercare la vittoria".