ha parlato a Sky Sport: "Sono molto contento e orgoglioso di poter vestire questa maglia per altri tre anni. Rinnovo senza agente? E' vero, ho rotto il contratto col mio vecchio agente e ho firmato personalmente. Vogliamo fare il salto di qualità in questa stagione ci manca una vittoria per la Champions, una cosa molto importante. Prima facciamo questo, poi iniziamo a pedalare al 100% per arrivare il più in alto possibile. Sorpreso dalla crescita? Certo, ma nel calcio a volte le cose vanno in fretta. Sono stato fortunato a fare abbastanza bene le prime partite. Mister, società e tifosi mi hanno dato fiducia e ho giocato tutte le gare. Ora la stagione non è ancora finita, pensiamo a centrare l'obiettivo. Le prossime partite? In Serie A non ci sono partite facili, vogliamo vincere a Napoli poi potremo stare tranquilli. Accorciare il gap con la Juve? Si può, dobbiamo pedalare per andare al 100%. Mancati i gol dei difensori quest'anno? De Vrij ne ha fatti due o tre, io ancora nessuno quest'anno ma posso farcela in queste ultime due partite. Cosa mi aspetto dal punto di vista tecnico viste le tante voci? Quella fiducia che mi è arrivata sin dalle prime amichevoli della scorsa stagione, una cosa che non mi aspettavo essendo arrivato dalla Sampdoria. Quest'anno ne ho saltate due, ma rimane una cosa molto bella".