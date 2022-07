Il mercato dell'di questa estate è partito a grandissima velocità, con gli arrivi in sequenza di Mkhitaryan, Lukaku, Onana, Asllani e Bellanova e l'addio a parametro di Perisic, trasferitosi al Tottenham. Ma molto può e deve ancora succedere in casa nerazzurra eper rinforzare il reparto difensivo e sempre più probabile sacrificio necessario da parte del club italiano per esigenze di bilancio. I rappresentanti della società francese sono stati protagonisti di un nuovo blitz milanese nel week-end con l'intento di sbloccare l'empasse e chiudere in breve tempo una trattativa che prosegue da diverse settimane.- L'accordo col calciatore è ormai raggiunto, sulla base di un quinquennale da oltre 7 milioni di euro a stagione, ma- incasso che verrebbbe immediatamente e parzialmente reinvestito per chiudere l'affare Bremer col Torino - cifra alla quale il PSG non si è mai avvicinato, maDa Parigi il neo-allenatore Galtier spinge per avere da subito il giocatore individuato come l'elemento ideale per completare la nuova difesa a tre che l'ex tecnico del Nizza si appresta a parare per coprire maggiormente le spalle di Mbappé e compagni, mentre Inzaghi si augura dal canto suo di vedere risolta una questione che rischia di distogliere l'attenzione generale dalla preparazione appena cominciata nel quartier generale di Appiano Gentile.- A tal proposito,Per lui è previsto comunque un programma di lavoro personalizzato, per proseguire il recupero dall'infortunio muscolare accusato nel mese scorso durante gli impegni con la nazionale slovacca. Il conto alla rovescia è pronto a partire e quella di domani può essere già una giornata chiave per il futuro dell'ex sampdoriano: la fase due del mercato estivo dell'Inter è pronta ad entrare nel vivo, con uno Skriniar in meno e, salvo clamorosi colpi di scena, un Bremer in più.