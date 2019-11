Non si placano, soprattutto all'estero, le voci sull'interessamento delle big europee per Milan Skriniar. Non potrebbe essere altrimenti, per un difensore capace di imporsi come tra i migliori nel suo ruolo. A spazzare via le indiscrezioni ci ha pensato anche lo slovacco, che nelle scorse settimane aveva spiegato: "Io capitano che alza un trofeo? Mi piacerebbe, ma ora lavoro per fare bene per la mia squadra". Parole e musica, di un uomo diventato negli anni simbolo dell'Inter.



IL DATO - La conferma arriva da una statistica: tra i giocatori capaci di giocare almeno 16 gare in stagione, Skriniar è l'unico a non aver saltato nemmeno un minuto. Ventuno gare stagionali tra Inter e Slovacchia senza mai essere sostituto: nessuno, nei cinque massimi campionati europei, ha numeri simili. Un dato che certifica l'importanza dell'ex Samp per Antonio Conte, nonostante un avvio di stagione non felicissimo. La nuova difesa a tre adottata dal tecnico salentino, infatti, si è rivelata un banco di prova importante, per il quale Skriniar ha dovuto prendere le misure.



SVOLTA FINALE - Le prime settimane del nuovo anno calcistico si sono rivelate complicate: novità tattiche, nuovi movimenti e una posizione completamente diversa da quella degli scorsi anni. Conte, infatti, lo ha schierato spesso e volentieri sulla sinistra, costringendolo all'uso del piede debole in una zona delicata del campo. Alcuni scivoloni, tuttavia, non hanno compromesso la stima dell'allenatore e dei tifosi: la sua presenza in campo è fondamentale, le statistiche lo confermano. Ora serve la volta finale, in attesa della fascia e di un trofeo. Per spazzar via definitivamente tutte le voci di mercato.