Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla al sito ufficiale della federazione slovacca: "Panchina all'Inter dopo il coronavirus? Ma la mia situazione non è cambiata, anche perché fin lì ero sempre stato titolare e ho saltato solo le ultime 5-6 partite. Questo fatto ha dato l'impressione che la mia situazione all'Inter fosse terribile, ma così non è. È normale e giusto che Conte faccia le proprie scelte".



SULLA STAGIONE - "Sicuramente molto positiva in termini di risultati e anche facendo un confronto con le stagioni precedenti. Di certo, questa è stata la migliore. Peccato non aver portato a casa un trofeo".



SU CONTE - "Non credo che un allenatore preferisce uno al posto di un altro, semplicemente ha a disposizione 25-30 giocatore e di volta in volta compie delle scelte. Futuro? Molte cose vengono scritte e raccontate. Ho detto molte volte che, quando c'è interesse per un giocatore, è sempre un piacere. Ma al tempo stesso ripeto che sono un calciatore dell'Inter e ho un contratto valido con il club per altri tre anni".