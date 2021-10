Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla prima della partita con lo Sheriff: "Cos'è cambiato nel modo di attaccare l'area? Abbiamo tanti ottimi crossatori, spero sempre di trovare palloni buoni in area per segnarne altri".



SU HAKIMI - "Hakimi è fortissimo, ma anche l'anno scorso ho giocato con Darmian e ci troviamo bene anche con Denzel. Non c'è molta differenza, ci aiutiamo tutti e questo è quello che conta".