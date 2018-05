Intervenuto ai microfoni del quotidiano slovacco Sport, il difensore nerazzurro, Milan Skriniar, ha parlato dell'esclusione di Mauro Icardi dal Mondiale in Russia.



“Eravamo tutti sorpresi per questa notizia all’interno dello spogliatoio. Sampaoli probabilmente aveva altre idee, non so dire altro. Mauro è rimasto deluso, cosa poteva fare? Dobbiamo guardarci il Mondiale in televisione”.