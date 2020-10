L'Inter riaccoglie Milan Skriniar: il difensore, che lo scorso 7 ottobre era risultato positivo al Covid-19 al primo tampone con la nazionale slovacca, è tornato in Italia e, riferisce Sky Sport, nelle prossime ore si sottoporrà a un tampone per verificare se si sia o meno negativizzato.



QUANDO RIENTRA - Due gli scenari per Skriniar. In caso di esito negativo del test, il difensore svolgerebbe poi le visite di idoneità per poi rientrare in gruppo: non sarebbe disponibile per la partita di campionato con il Parma, ma Conte potrebbe recuperarlo per la gara di Champions League contro il Real Madrid, in programma a San Siro il 3 novembre. Qualora il tampone risultasse invece positivo, essendo passati i 21 giorni previsti dal protocollo, l'Inter farà allenare Skriniar da solo.