Di nuovo in campo. Milan Skriniar questa mattina ha svolto un lavoro differenziato, sul campo con la palla, un passo importante verso il pieno recupero. Il difensore slovacco, che ha firmato con il Paris Saint-Germain dopo il no al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l'Inter, sta meglio e punta alla finale di Champions League contro il Manchester City, in calendario il prossimo 10 giugno a Istanbul.



OPERAZIONE E RECUPERO - Una buona notizia per Inzaghi, che conta di avere tutta la rosa a disposizione per la sfida contro Guardiola. L'ex Sampdoria, che in questa stagione è sceso in campo 31 volte tra campionato e coppe, non gioca una partita ufficiale dal 14 marzo, da Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Lo scorso 19 aprile è stato sottoposto a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la Clinique du Sport di Merignac. Ora che il dolore è alle spalle, è al lavoro per tornare: nel mirino c'è la partita più importante dell'anno.