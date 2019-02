Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, Milan Skriniar parla della delicata sfida di questa sera contro la Fiorentina.



“La qualificazione ci dà una spinta in più anche se non sono passati tanti giorni dall’ultima partita, ma siamo pronti per vincere questa partita perché è fondamentale per noi. Il gioco in contropiede della Fiorentina? E’ la loro forza, però noi dobbiamo stare concentrati e uniti. Bisogna vincere e fare la partita. Muriel? Lo conosco è un giocatore forte, ha gamba e gran tiro: vediamo cosa succede sul campo”.