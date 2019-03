Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Eintracht: "Ci aspetta una gara molto difficile, come all'andata. Dovremo stare più attenti e non subire gol. Giovedì abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo segnare ma purtroppo non siamo riusciti a farlo. Io a centrocampo? Ho giocato varie partite in mezzo, soprattutto in nazionale. Sono pronto anche per questo, poi vedremo cosa dice il mister".