Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca al termine della gara persa 3-1 con la Croazia: "Mi dispiace, certo. Sul 2-1 pensavamo di potercela ancora fare. Non abbiamo perso solo per l'espulsione, anche se ovviamente dopo è stato più difficile. Ricordo che quando a noi è servito l'aiuto di altre squadre non ci siamo mai riusciti. Non possiamo fare altro che vincere la nostra partita e aspettare. All'intervallo avevamo un ottimo risultato, ma nel secondo tempo tutto è cambiato e abbiamo preso i tre gol. Nel primo tempo abbiamo svolto i compiti che il mister ci aveva assegnato, giocando da dietro e aspettando le nostre opportunità. Abbiamo fatto gol, è un peccato che poi non abbiamo dato seguito a questa prestazione nella ripresa. I primi due gol li abbiamo presi per errori molto stupidi".