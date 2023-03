Il difensore dell'Inter Milan Skriniar, assente ieri per il riacutizzarsi dei problemi fisici, risponderà alla convocazione del ct della Slovacchia Marcello Calzona. Il nerazzurro sarà visitato dallo staff medico della Nazionale, per capire se potrà essere utilizzato per le prossime partite.



RECUPERO PER LA BOSNIA - Molto probabilmente resterà in ritiro, almeno per recuperare in vista del match contro la Bosnia. Il classe 1995 è tra i candidati per il premio di miglior giocatore dell'anno, la cui cerimonia di consegna è prevista per oggi.