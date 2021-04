Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha concesso un'intervista a Sky Sport in cui parla del finale di stagione della squadra nerazzurra.



VANTAGGIO – "Sicuramente il vantaggio in classifica ci aiuta. Prima non pensavo che a 8 partite avremmo avuto questo vantaggio, ma lavoriamo per questo, per arrivare più in alto possibile. Ogni giorno ci miglioriamo e facciamo bene"



CONTE – "Ogni giorno ci dice che dobbiamo lavorare senza guardare quante giornate mancano. Non dobbiamo fare calcoli"



DIFESA – "Non solo noi tre difendiamo ma tutta la squadra, nelle ultime partite siamo più bassi e stretti e gli avversari non hanno tirato in porta. Merito dei centrocampisti e degli attaccanti, è importante sapere che davanti hai giocatori forti che ti tengono palla e possono fare gol, faccio complimenti a loro"



SCUDETTO – "Scudetto? Prima arriva meglio è, guardiamo partita dopo partita"