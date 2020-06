Milanlancia la volata dell'Inter in vista di questo rush finale di stagione. Queste le sue parole al quotidiano slovacco Sport: "Scudetto? Abbiamo ancora molte partite da giocare prima della fine della competizione,. Anche durante la quarantena, ci siamo allenati costantemente, anche se è vero che lo abbiamo fatto a casa. Abbiamo iniziato gradualmente con l'allenamento individuale, poi con quelli di gruppo. Penso che siamo ben preparati per questi impegni che ci aspettano. Non vedevamo l'ora di tornare a giocare dopo una lunga pausa. Principalmente perché finalmente possiamo fare ciò che amiamo di nuovo. Credo che le circostanze e la situazione miglioreranno non solo per quel che riguarda il calcio, ma anche in termini di vita in generale".- "Sono stato molto contento di vincere questo premio per la prima volta. Mi ha sicuramente aiutato a non fermarmi durante la quarantena, ma ad allenarmi coscienziosamente, anche se solo a casa. I miei compagni quando hanno visto la notizia su Internet si sono congratulati con me, ma in quel momento non potevamo festeggiare per via delle limitazioni. Quando siamo tornati ad allenarci, poi, non ne abbiamo più parlato".- "Siamo molto dispiaciuti, anche per i nostri fan, di non essere riusciti ad arrivare in finale. Ora non abbiamo altra scelta che concentrarci su campionato ed Europa League per chiudere nel miglior modo possibile. Credo meritassimo di più, abbiamo anche avuto più possibilità, sfortunatamente, non siamo riusciti a segnare. Il calcio è anche questo".- "Mi dispiace, ma non voglio commentare alcun tipo di voce in questo momento". E poi scherza sul look quasi da hipster, con barba folta, mostrato nei giorni scorsi: "Ispirato da Lionel Messi? Ma no, non sono stato ispirato da nessuno. Mi è venuto in mente che avrei provato qualcosa di simile. Nel frattempo, mi sono rasato di nuovo".