Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla del suo futuro, dopo lo scudetto vinto coi nerazzurri, a Sport Aktuality: "Le voci ci sono state e ci saranno sempre. Tuttavia, non ho mai dato risalto particolare né le ho mai commentate. Certo, non sarà diverso dopo la stagione del campionato. Voglio godermi la sensazione magistrale ora, poi voglio finire la stagione e prepararmi per l'Euro. Se il prossimo anno resto? Certamente sì".



GLI OBIETTIVI DI FINE STAGIONE - "L'allenatore ha subito sottolineato che dovevamo goderci una piccola festa, ma dobbiamo ancora gestire quattro partite difficili. Questa è anche la manifestazione della sua mentalità. Sicuramente cambierà la formazione, ma vorrà vincere tutte le gare. Soprattutto a Torino, in terra bianconera...".



CONTE - "Quanto credito ha l'allenatore? Enorme. Può mettere insieme la squadra. Ha una visione di ciò che vuole e funziona davvero. Ha vinto molto anche nei club precedenti, ora ha vinto lo scudetto con l'Inter. Sotto la sua guida, tutto è girato alla grande per la squadra. Nella sua prima stagione siamo arrivati ​​in finale di Europa League e in Serie A siamo arrivati ​​secondi alle spalle della Juventus. Nel secondo anno abbiamo già vinto lo Scudetto".



LA CHAMPIONS - "Certo, eravamo tristi e delusi di non essere riusciti ad andare avanti in Champions League. Siamo usciti dai gironi tre volte di seguito e questa volta la cosa peggiore è stata avere tutto nelle nostre mani prima della fine. Ma poi abbiamo fatto grandi cose in campionato".