L'Inter ha rifiutato un'offerta da 80 milioni di euro del Manchester United per Skriniar nello scorso calciomercato estivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore slovacco vale 100 milioni e i nerazzurri sono al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto. L'ex Samp guadagna 1,7 milioni netti a stagione: l’ingaggio è destinato a salire leggermente dal 2019 e sino al 2022, scadenza del contratto.



Negli incontri successivi alla fine dello scorso campionato l'Inter ha offerto un aumento del 50% dello stipendio, salendo a 2,5 milioni all’anno sino al 2023, cioè un anno in più rispetto a oggi. Ma il ragazzo al momento tentenna: intanto perché vorrebbe tre milioni a stagione, poi probabilmente anche per la curiosità di capire da quali squadre potrebbe arrivare l’offerta indecente. Difficile dire no a Barcellona o Real Madrid.