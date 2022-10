"Ogni allenatore mi ha dato qualcosa, come i compagni che ho avuto. Credo che un ruolo importante l'abbia avuto il mister che mi ha provato per la prima volta nel ruolo di difensore centrale, perché prima giocavo a centrocampo, da bambino anche in attacco". Lo dice Milan Skriniar nell'intervista pubblicata oggi nel Matchday Programme di Inter-Barcellona.