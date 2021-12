Milan Skriniar è intervenuto a Inter TV prima della sfida con lo Spezia: "Il rischio c’è sempre, però noi dobbiamo evitare assolutamente gli errori e dimostrare di essere i più forti in campo, non solo sulla carta. Dobbiamo essere concentrati dal primo all’ultimo minuto. Anche lo Spezia ha tanta qualità e non sottovalutare niente. Dobbiamo entrare in campo subito da campioni d’Italia e portare a casa i tre punti, sicuramente non sarà una partita facile. Tante partite ravvicinate? Lo fanno anche altre squadre, sicuramente non è facile giocare così tanto, ma abbiamo grandi giocatori, penso che stiamo facendo bene e dobbiamo dare continuità a questi risultati".