Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE del primo turno di Champions League fra Inter e Slavia Praga. Dirige l'incontro Ruddy Buquet e sarà assistito da 5 arbitri tutti di orgine francese.



La designazione: Buquet (Debart, Pacelli; IV: Delerue; Var: Letexier, Avar: Millot)



20' - Lo Slavia Praga recrimina per un contatto al limite dell'area fra Stefano Sensi e Soucek. Il centrocampista dell'Inter entra in scivolata e sembra prendere la palla, ma le immagini non chiariscono e il var (non essendo in area) non può intervenire.

30' - De Vrij mette in difficoltà Handanovic con un pallone arretrato su cui il portiere tenta il dribbling su Olayinka che lo stende. L'intervento c'è ma il fallo non è così netto.

35' - Olaynka salta in testa a Candreva e serve Masoput che di testa, solo a centro area, manda alto. Nulla di fatto tutto fermo per fallo fischiato alla punta nigeriana.