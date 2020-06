Secondo Il Corriere dello Sport, l'apertura da parte della FIGC a una finestra - tra il 17 e il 19 agosto - per esercitare i diritti di riscatto per quelle società che vedranno scadere i periodi di prestito di alcuni loro giocatori sarà sfruttata anche dall'Inter. Per questioni di bilancio, i nerazzurri hanno infatti l'intenzione di comunicare al Sassuolo il riscatto di Stefano Sensi soltanto a metà agosto, in modo da far figurare questa operazione nella prossima stagione a livello contabile.