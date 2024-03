Inter, smorfia di Frattesi nel riscaldamento: le condizioni e il motivo del suo mancato ingresso

Continua la preoccupazione in casa Inter verso le condizioni di Davide Frattesi, uscito per un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Come riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista nerazzurro, che dopo il gol contro l'Atalanta aveva accusato un fastidio all'adduttore, salvo poi tornare a disposizione per Inter-Genoa, si stava scaldando per trovare spazio e minutaggio nel secondo tempo del match di San Siro ma, durante gli esercizi, ha fatto una smorfia che non faceva presagire nulla di positivo. Lo stesso Frattesi ha deciso di riaccomodarsi in panchina, in attesa di capire di più sulle sue reali condizioni fisiche.