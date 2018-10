Wesley Sneijder, ex numero 10 dell’Inter, parla al Telegraaf di Javier Zanetti, suo compagno in nerazzurro: “Javier è uno dei pochi di quella squadra con cui ho ancora contatti regolari. In momenti speciali della mia carriera e vita privata è sempre stato molto presente. È un esempio per tutti, perché non ho mai avuto un tale maestro. Javier ha il potere di essere il direttore dell'Inter e lo irradia". Sneijder rivela, inoltre, che Zanetti è stato fondamentale per il suo passaggio al cattolicesimo: "Mi ha parlato molto della fede e alla fine mi ha convinto. Ogni sera prima della partita arrivava il prete e andavamo al club nella nostra piccola cappella. Ho trovato la mia pace lì, mi sentivo bene”.