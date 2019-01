Ralph Hasenhuttl, manager del Southampton, club in cui gioca l'obiettivo dell'Inter Cedric Soares, dice la sua sul mercato del club inglese: "Abbiamo cercato di creare potenziale e qualità, e penso che lo abbiamo fatto.Ciò non significa che non ci stiamo guardando attorno, ma prenderemo qualcuno solo se ci aiuterà immediatamente e anche per il futuro. La cosa più importante in questo periodo di mercato è offrire ai giocatori un gruppo che non sia troppo grande. Se è troppo grande, non posso dare ad ogni giocatore la sensazione di essere importante per me. Questo è quello che voglio fare".