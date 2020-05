A Dortmund si è messo in mostra, trovando continuità ed esaltandosi nel gioco di Lucien Favre. In Champions ha fatto male all’Inter, con due gol in due partite, sarà anche per quel motivo che i nerazzurri se ne sono innamorati. Achraf Hakimi, laterale destro marocchino, è pronto a tornare al Real Madrid dopo due anni di prestito in Germania. Ma la sua permanenza non è così scontata.



PREZZO ALTO - Come scrive la Gazzetta dello Sport, il classe ’98, obiettivo di mercato anche della Juventus, è il sogno dell’Inter, che segue la sua crescita ormai da due anni. Al momento, però, è una strada complicata, difficile, ai limiti dell’impossibile vista la valutazione che ne fanno le Merengues: 50 milioni di euro. Si studiano le alternative, con l’Inter che dovrà parlare col Chelsea anche del futuro di Victor Moses.



FUTURO MOSES - In prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, al momento Marotta non è intenzionate a versare tale cifra nelle casse dei Blues. Se non verrà rinnovato il prestito, il nigeriano può partire. Con l’Inter, e Conte, che ha desta hanno un sogno.