Come riportato da Sky Sport, a Leo Messi - sogno di mercato dell'Inter - non sono andate giù diverse cose in stagione al Barcellona. Dalla scelta dell’allenatore, Setien, alle decisioni dei dirigenti sul mercato: l’argentino nel confronto con la società si è fatto sentire in modo importante, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League col pesantissimo 8-2 contro il Bayern Monaco. Messi non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro, ma i rapporti col club sono più tesi che mai.