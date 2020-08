Col contratto in scadenza nel 2021, Lionel Messi è il sogno dell’Inter. Le indiscrezioni delle ultime ore non fanno che alimentare i rumors delle ultime settimane: i rapporti con la dirigenza non sono mai stati così tesi. Ma quanto costerebbe d’ingaggio l’argentino? Messi al Barcellona guadagna 71 milioni di euro lordi: di questi, circa 60,3 milioni come stipendio e 10,6 milioni legati ai diritti d’immagine.