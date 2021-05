A breve è prevista la chiusura dell'accordo che permetterà all'Inter di incassare un finanziamento da 250 milioni, di cui 200 destinati alle casse del club. Ancora non è dato sapere quale dei fondi tra Bain Capital e Oaktree finanzierà i nerazzurri, anche se al momento quest'ultimo sembra aver guadagnato posizioni. Ossigeno puro per la società guidata da Steven Zhang, che potrà utilizzare tale finanziamento per il resto della prossima stagione, in primis per adempiere al pagamento degli stipendi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.