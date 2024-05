Inter, solo Acerbi salta il Sassuolo: le ultime sulla formazione

21 minuti fa



L'allenamento dell'Inter in vista del match di domani sera contro il Sassuolo è appena terminato: tutti in gruppo tranne Francesco Acerbi. Nel match contro i neroverdi in porta ci sarà Audero, con qualche cambio di formazione a centrocampo, tra cui Frattesi e Asllani dal 1', e davanti Sanchez in vantaggio su Arnautovic per affiancare Lautaro.