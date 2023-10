L'Inter può guardare con fiducia al futuro. Non solo per la vittoria contro il Torino, ma anche per il momento no che sta attraversando il Salisburgo che incrocerà la propria strada con quella dei nerazzurri per ben due volte nei prossimi quindici giorni. Italiani e austriaci insomma si giocheranno sei punti fondamentali per il passaggio del turno in Champions League e per Simone Inzaghi non potrebbe esserci periodo migliore per incontrarli.



CRISI - Il Salisburgo è infatti incappato in un'altra sconfitta, la seconda in campionato. A passare sul campo della squadra di proprietà della Red Bull è stato il Lask Linz con una rete di Zulj al 34'. I prossimi avversari dell'Inter sono ora scivolati a -4 dalla capolista Sturm Graz e hanno raccolto solo una vittoria nelle ultime quattro partite. Musica per le orecchie di Inzaghi.