Inter: solo Real Madrid e Manchester City alla pari in una statistica

Con il gol segnato ad inizio Supercoppa Italiana contro la Lazio, anche Marcus Thuram è entrato in doppia cifra per gol segnati in questa stagione. L'attaccante nerazzurro è il terzo della rosa dopo Lautaro Matrinez (20) e Calhanoglu (11 con il rigore segnato in serata).



L'Inter è una delle sole 3 squadre, insieme a Real Madrid e Manchester City, con ben 3 giocatori in doppia cifra di gol nei maggiori 5 campionati europei 2023/24 considerando tutte le competizioni. Lo riporta Opta