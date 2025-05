Inter, Sommer: "Sensazioni positive per la finale. Sfida a Donnarumma? Non vedo l'ora. La parata su Yamal..."

Getty Images

. Due giorni alla partita più importante dell'anno per le due squadre, la finale della UEFA Champions League di Monaco di Baviera (sabato 31 gennaio, ore 21) e cresce l'attesa da entrambe le parti.Una partita che avrà al suo interno tanti duelli, tra questi quello trache stuzzica particolarmente il portiere svizzero: "Non vedo l'ora".Sommer ha concesso una lunga intervista a Il Corriere della Sera, nella quale si è detto fiducioso per l'impresa: "Con il nostro spirito è possibile".

- "È difficile da dire, ma mi sento molto bene. Negli ultimi anni ho investito tantissimo su di me, sul mio corpo e sulla mia testa e mi sento al meglio. Giocare con questa squadra una finale di Champions è una gran cosa: mi sto divertendo come non mai. In Svizzera dicono che non mi hanno mai visto così felice come dopo la vittoria sul Barcellona e quella parata su Yamal? Era un momento speciale per tutti noi, dopo una partita pazza: emozioni fortissime".- "Non posso scegliere: con la Svizzera è stato un momento storico, ma quella su Yamal vale la mia prima finale. Sono due grandi momenti della mia carriera".

- "All’inizio con la lingua era più difficile e anche adesso ho qualche problema a parlare velocemente come voi, però va meglio. Ed è chiaro che a 36 anni il mio ruolo assieme a quello degli altri leader è sempre quello di aiutare gli altri, specialmente i più giovani. Siamo un gruppo forte".- "La stagione in Champions è stata totalmente diversa: in campionato abbiamo fatto bene ma abbiamo regalato punti importanti. Adesso è un altro discorso, dobbiamo avere il coraggio e la concentrazione che abbiamo avuto in tutte le partite europee: siamo arrivati in finale con merito".

- "Sì, è una squadra molto forte, più forte degli anni scorsi. Ha tanti giocatori di grande qualità. Per noi è importante metterci la stessa energia che ci abbiamo messo nelle altre partite. Abbiamo anche tanti giocatori che erano in finale due anni fa: l’esperienza può essere un fattore importante".- "Non è Sommer contro Donnarumma: la mia concentrazione è sulla nostra prestazione. Ma non vedo l’ora di giocare contro di lui: ci conosciamo un po’, anche perché il mio preparatore era con lui a Parigi. Gigio mi piace molto, lo guardo ormai da tanti anni come un riferimento".

- "Non penso ai rigori, perché c’è tutta la partita da preparare e da giocare come contro Bayern e Barcellona. Poi certamente studieremo l’opzione rigori".- "Sì è quella la chiave del successo ed è bello vedere una squadra che difende e attacca come noi. Dobbiamo riuscirci anche a Monaco. Rivista molte volte quella parata? Qualcuna sì. È stata importante, ma per me è stato più bello vedere come abbiamo giocato tutti assieme e quel goal di Acerbi che ci ha portato ai supplementari e poi al gol di Frattesi. La parata è stata bella, ma l’esperienza di squadra — che non considera niente come impossibile e ci crede sempre — è stata ancora più forte. E la vogliamo rivivere ancora".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui