Yann Sommer è pronto a iniziare la sua avventura all’Inter. Una lunga trattativa che si è sbloccata solo nel corso degli ultimi giorni e che ha portato la dirigenza nerazzurra ad affondare il colpo per l’ormai ex portiere del Bayern Monaco. Il club meneghino ha finalmente il suo estremo difensore.



LA TRATTATIVA E L’ACCORDO - I dirigenti nerazzurri hanno deciso di pagare (in due rate) i 6 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto del portiere, legato al Bayern Monaco fino a giugno 2025. Lo svizzero, lunedì, svolgerà le visite mediche - fissate per mezzogiorno - al Coni prima di firmare il contratto con l'Inter.