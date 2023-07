Tutto in discesa per un matrimonio che sembra scritto nelle stelle, quello tra Yann. Lo svizzero è giorno dopo giorno sempre piùmentre in quelli dei nerazzurri ora più che mai c’è la necessità di far posto a nuovi portieri.Con l’affare ormai chiuso che ha portatosi ritrova scoperto tra i pali. Il camerunense,: del reparto portieri dello scorso anno non è rimasto più nessuno e, fortuna per il tecnico, il club ha riportato alla base. L’ex Gubbio è in questo momento il numero uno nerazzurro, l’unico, quello che ha affrontato la prima amichevole e che sarà tra i pali anche quando gli avversari dell’Inter saliranno di livello. A meno di una accelerata per prendere almeno uno dei due portieri necessari prima dellaL’obiettivo numero uno è lo svizzero. I rapporti col Bayern sono ottimali, soprattutto dopo il ribaltone societario che ha riportato in auge, e il prezzo è contenuto.– anche se in Germania alcuni vociferano che sia di 9 - e l’Inter sta lavorando per poterla aggirare e pagare una cifra simile ma in più tranches. L’allenatore dei tedeschi, Thomas, non l’ha schierato nella gara con ile, come riporta la Bild, è stato chiaro su ciò che cerca per la propria porta.. Nell’attesa del ritorno del lungodegente Manuel, ha fatto tre nomi: Giorgie Robert. E Sommer è stato gentilmente accompagnato alla porta.hanno già raggiuntocol calciatore classe '88 che non ha convinto nei suoi 6 mesi in Baviera. Una volta messo il lucchetto sulla porta, l’Inter si concentrerà sull’altro portiere da prendere. Il prescelto resta Anatoliy, classe 2001 delloche per lui, nonostante sia in scadenza nel 2024, continua a chiederePer i nerazzurri l’ucraino valela distanza dunque resta ampia e per andare a dama si rischia di sforare nella seconda parte del mese di agosto.