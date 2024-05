Inter, Sommer: "E' stato un anno speciale, ho imparato a impostare da dietro"

, portiere dell', ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del match contro il Verona, nel quale non partirà dal primo minuto, lasciando spazio ad Audero. Nelle sue parole, oltre ad alcune considerazioni sul match d'andata col Verona, un bilancio sul primo anno in nerazzurro. Queste le sue parole:"È stato un bel campionato, un bel primo anno all'Inter. Abbiamo fatto grandi prestazioni, anche qualche partita meno positiva come in Coppa Italia e in Champions League. Ma con una grande difesa davanti"."Cosa ho provato nel passaggio di campionato? Difficile da dire. Due Paesi, due leghe diverse. Ma mi sono divertito molto, le emozioni avute e date dai tifosi allo stadio...è stato speciale. Questo scudetto è stato molto speciale per me, emozioni bellissime vincere questo trofeo. Non voglio comparare il campionato vinto in Bundesliga".

"Sicuramente quando giochi in un nuovo campionato impari sempre qualcosa ed è successo anche qui. Ho imparato a impostare da dietro, ho guadagnato fiducia. Non vedo l'ora dell'Europeo e di ricominciare un'altra stagione poi".A Dazn, il portiere ha poi aggiunto:"E' stato uno step importante, siamo stati anche fortunati con il rigore finale. E' stata importante per vincere lo scudetto: anche queste piccole situazioni aiutano a vincere nel corso di una stagione".