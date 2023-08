Yannè virtualmente il nuovo portiere. Lo svizzero dovrebbe arrivare lunedì a Milano per completare l'iter delle visite mediche e della firma del nuovo contratto con cui sarà nerazzurro. A rafforzare i rumors è un altro neo interista: Marcus- Attraverso i social, il francese ha mandato un chiaro indizio sul loro ricongiungimento in maglia nerazzurra. Il figlio di Lilian: i due hanno giocato insieme al Gladbach dal 2019 fino al gennaio di quest'anno quando lo svizzero si è trasferito in Baviera.