Alla vigilia della sfida tra Svizzera e Bielorussia, valevole per la qualificazione ai prossimi europei, il portiere dell'Inter, Yannsuo, quest'estate,- "Stavano succedendo troppe cose, tra partenze e arrivi, spostamenti all’interno del club… Onestamente, quando ho firmato lo scorso inverno, non mi ero mai detto che avrei fatto solo sei mesi e poi me ne sarei andato.a lungo termine,sapevo che poteva succedere anche così,".- "Perché l’Inter… C’è un’enorme tradizione,, lo stadio di San Siro è fantastico con grandi tifosi. È estremamente emozionante, si canta, si festeggia ed è estremamente rumoroso quando le cose vanno bene. Lì possiamo vincere. E poianche. Questo ovviamente ha avuto un ruolo".- "Con lui c’è tanta tattica, soprattutto difensiva; devo dire che".- "Ilquando si tratta di organizzazione. I dipendenti sono molto cordiali.anchenel più breve tempo possibile. In Italia c’è una mentalità un po’ diversa, molto appassionata. La pressione è la stessa".