Inter, Sommer: la scelta del ct della Svizzera in vista dell'Europeo

42 minuti fa



Nessun cambio di gerarchie all'orizzonte per la Svizzera. Il commissario tecnico elevetico Murat Yakin nel corso di una lunga intervista esclusiva rilasciata a 20 Minuten ha parlato della situazione portiere: "Non cambio opinione: Yann Sommer è il titolare. Mi sono congratulato con lui per lo scudetto, sono stato al campo di allenamento dell'Inter a fargli visita".



KOBEL SECONDO - Alcuni media hanno rilanciato la candidatura del numero uno del Borussia Dortmund Gregor Kobel, ma nulla cambierà anche in caso di successo dei tedeschi nella finale di Champions League contro il Real Madrid: "Siamo felici di poter contare su diversi portieri di alto livello - ha continuato Yakin - ma ciò che spesso viene trascurato in questa discussione è la coerenza. Mi sarebbe piaciuto far giocare Gregor in tre occasioni, ma è stato sfortunato con gli infortuni".